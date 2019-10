Karten und Vorstellungen

Tickets Der Kartenvorverkauf startet am 13. Oktober ab 17 Uhr in der Schule in Schneckenlohe. Es gibt insgesamt sechs Verkaufsstellen, für jeden Aufführungstermin eine. Die Zahl der Karten ist pro Person auf zehn Stück begrenzt. Der Eintritt beträgt 7,50 Euro pro Person.

Termine Gespielt wird das Stück im Saal der Gastwirtschaft "Ponyhof" in Schneckenlohe an den folgenden Tagen: Samstag, 2.11., Freitag, 8.11., Samstag, 9.11., Freitag, 15.11., Samstag, 16.11. sowie am Freitag, 22.11. Die Aufführungen beginnen jeweils um 19.30 Uhr.