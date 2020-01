Karten können umgetauscht werden

Das ArtEast Theater informiert darüber, dass die bereits erworbenen Tickets für die entfallenen Aufführungen von "Dostojevskij Trip" am 23., 24. und 25. Januar in der Buchhandlung Collibri gegen Karten für einen anderen Termin am 30., 31., Januar und 1. Februar und eine Zusatzvorstellung am 7. Februar eingetauscht werden können. auch kann dort das Geld zurückerstattet werden, falls kein Umtausch möglich ist. red