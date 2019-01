Karten im Vorverkauf

Am Sonntag, 3. Februar, veranstaltet die Hammelburger Karnevalsgesellschaft (Ha-Ka-Ge) ihren Seniorenfasching, in diesem Jahr mit einigen Veränderungen für die Besucher. Der Seniorenfasching findet erstmals im neuen Vereinsheim der Ha-Ka-Ge (Friedhofstraße 13, neben der Zulassungsstelle) statt. Als zusätzlichen Service bietet die Hammelburger Karnevalsgesellschaft in diesem Jahr erstmalig in Zusammenarbeit mit dem Bürgerbus-Team einen Fahrservice für die Bewohner der beiden Hammelburger Seniorenheime an. Genaue Informationen zu den geplanten Abfahrtszeiten werden in den beiden Seniorenheimen bekanntgegeben. Beginn des Seniorenfaschings ist um 14 Uhr. Die Gäste erwartet ein abwechslungsreiches Programm. Neben den eigenen Garden und Aktiven wird das Programm an diesem Nachmittag durch Gastauftritte aus Gauaschach, Arnstein und Untererthal bereichert. Für die Prunksitzung am Samstag, 2. März, in der Saaletalhalle läuft aktuell der Kartenvorverkauf bei der Druckerei Walz. sek