Karten fürs Ballett

Das Ballett "Geheimnisse des Glücklichseins" von Karin, Susanne und Alexandra Neubauer wird 2020 viermal im Kreiskulturraum aufgeführt. Karten gibt es im Vorverkauf im Modegeschäft M1 und Modetreff in Kronach und in Pressig bei Schreibwaren-Nickel. Die Aufführungen sind an den Samstagen, 3. und 10., sowie an den Sonntagen, 4. und 11. Oktober 2020. Der Reinerlös geht an die "Spontane Hilfe für Afrika". Foto: pr