Für den Kabarettabend mit Wolfgang Krebs anlässlich des 50-jährigen Bestehens des TSV Thundorf am 14. Juli sind noch Karten im Vorverkauf zu haben. Beginn ist um 19 Uhr. Vorverkaufstellen sind: Eisen Krais Münnerstadt, Peter Göbel in Thundorf (Tel.: 09724/356 oder 0176/ 47 38 45 57), Sportheim Thundorf (Ticket-Info Tel.: 09724/ 383), Friseur Laden Edith in Thundorf und Main-Ticket Schweinfurt (info@mainticket.de oder Tel.: 0931/60 01 60 00). mib