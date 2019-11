Karten für Weihnachtsfeiern lösen

Ab sofort können die Karten für die Familienweihnachtsfeier am 4. Dezember und die Karten für die Kinderweihnachtsfeier am 7. Dezember, die jeweils im E.T.A.-Hoffmann-Theater stattfinden, im BSW-Treff in Bamberg zu den Öffnungszeiten gelöst werden. Das teilen die Stiftungsfamilie Bahn-Sozialwerk (BSW) und dder Eisenbahn-Waisenhort (EWH) mit. red