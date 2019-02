Karten für Weibersitzung

Die Weibersitzung der Faschingsfreunde Aura ist eine Sitzung "nur für Frauen" und findet am Donnerstag, 28. Februar, in der Festhalle statt. Beginn ist um 19.33 Uhr, Einlass ist ab 18.33 Uhr. Kartenvorverkauf ist am Samstag, 16. Februar, ab 14 Uhr im Sportheim Aura, Kuchen gibt es ab 11 Uhr. Restkarten gibt es ab Montag, 18. Februar, unter Tel. 09704/5899 . sek