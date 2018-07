Karten für Wahnfried

Zur Festspielzeit präsentiert das Richard-Wagner-Museum wieder eine hochkarätig besetzte Konzertreihe. Die Konzerte sind unter www.wagnermuseum.de zu finden. Karten sind ab dem heutigen Montag während der Museumsöffnungszeiten (im Juli und August täglich 10 bis 18 Uhr) an der Kasse des Richard-Wagner-Museums erhältlich. Verbindliche Karten-Bestellungen sind bis spätestens zwei Wochen vor dem jeweiligen Konzerttermin möglich. Bestellungen werden ausschließlich schriftlich (vorzugsweise per E-Mail an info@wagnermuseum.de ) und unter vollständiger Angabe von Name und Adresse des Bestellers entgegengenommen. red