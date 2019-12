Karten für Schauturnen in der Goebel-Halle

"Turnen und Tanzen ist 'ne coole Sache" lautet das Motto des diesjährigen Schauturnens der Sportgemeinschaft Rödental. Am Sonntag, 15. Dezember, um 15.30 Uhr beginnt die einzigartige Turn- und Tanzshow in der Franz-Goebel-Halle. Rund 350 Turner und Tänzer entführen mit einem atemberaubenden Programm in die Welt der Sportgemeinschaft. Karten für das Schauturnen gibt es im Vorverkauf ab Donnerstag, 12. Dezember, ab 14.30 Uhr bei der Firma Carl Raumausstattung, Langer Rain 21, in Rödental. Karten kann man natürlich auch an der Tageskasse bekommen. Einlass in die Franz-Goebel-Halle ist am Sonntag ab 14 Uhr. red