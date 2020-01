Karten für Pfarreifasching

Die Pfarrgemeinde Knetzgau lädt für Freitag, 7., und Samstag, 8. Februar, zum Pfarreifasching ein. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr im Pfarrsaal in Knetzgau. Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 27. Januar, ab 8 Uhr in der Fuchs-Apotheke am Plan. Der Pfarreifasching in Knetzgau gilt als eine der traditionsreichsten Fasenachtsveranstaltungen im Landkreis. red