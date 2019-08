Karten für Open Air zu gewinnen

Ein spektakuläres Open Air veranstaltet der Markt Marktleugast zum Auftakt seines diesjährigen Straßenfestes. Am Festplatz an der Webergasse wird Nordbayerns Soulband Nummer eins, "CJ & The Sunshinegang", die tanzbegeisterten Besucher mit ihren Reggaesongs in ein karibisches Urlaubsfeeling versetzen. Mit den Songs der großen Soulstars und Bands geht's auf eine Zeitreise in die 70er und 80er Jahre. Zu hören sind unter anderem bekannten Hits von Kool and the Gang, Hot Chocolate, Temptations und Lionel Ritchie. Der Soultrain startet am Freitag, 23. August, ab 19.30 Uhr.