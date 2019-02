Karten für Loschedder Faschingsgaudi

Auch heuer findet in Lonnerstadt wieder eine Faschingsgaudi im Saal des Gasthauses "Zur Sonne" statt - veranstaltet vom ortsansässigen TSV. An insgesamt vier Abenden (23. Februar, 1., 2. und 3. März) präsentiert der Verein wieder ein buntes Programm mit Bütten, Sketchen, Tanz und Livegesang. Durch den Abend begleitet Moderator Thomas Bär. Die Vorstellungen beginnen jeweils um 19.33 Uhr. Restkarten gibt es noch am Mittwoch und Freitag im Gasthaus "Zur Sonne". red