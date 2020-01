Karten für "Fagottissimo - Ein Festkonzert!"

Anlässlich des 85. Geburtstags Hans-Günther Allers findet das Konzert am Sonntag, dem 16. Februar 2020 in der Kulturtankstelle am Kirchplatz 9 in Burghaslach statt.

Kartenvorverkauf:

Die Karten kosten im Vorverkauf 12 und an der Abendkasse 14 Euro und sind an folgenden Orten erhältlich:

Burghaslach: Wachenröther Bäck im REWE-Markt, Gemeindeverwaltung (09552 93200), Robert Hofmann (09552 1854)

Scheinfeld: Schreibwaren Meyer am Tor

Weitere Veranstaltungen des Arbeitskreises Kulturtankstelle Burghaslach:

1. März: "So gehts dahin..." Fränkisches Kabarett mit Mc Neils & Winkler

5. März: IRAN - Einblicke in ein "anderes" Land, Mulitmediashow, Helmut Hof

31. März: Welcome to the Majik Music World, Live-Konzert mit Majiken

5. Mai: Welcome to the Majik Music World, Live-Konzert mit Paddy Schmidt

23. Mai: Kunst im Mai im Kunstparadies Alefri