Karten für eine tolle Stimmung erwerben

Coburg — Der Vorverkauf der Karten für den Fasching der Generationen im Kongresshaus Rosengarten beginnt. Am Samstag, 15. Februar, findet von 14 bis 17 Uhr der Fasching des Seniorenbeirates der Stadt Coburg statt. Alle Faschingsfreunde - ob groß oder klein, alt oder jung - sind eingeladen, ein buntes und närrisches Programm und einen vergnüglichen Nachmittag zu erleben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Coburg. Denn alles, was zu einer Faschingssitzung gehört, werde geboten. Es bestehe dabei kein Kostümzwang.

Für die richtige Faschingsstimmung an einem abwechslungsreichen Nachmittag sorgen unter anderem die Werkskapelle der SÜC als musikalischer Begleiter, die Coburger Narhalla, der Faschingsverein Seßlach, die närrischen Weiber des TV 48, der TSV Scherneck und der Karnevalsverein Weidach. Durch das Programm der Veranstaltung begleiten Wolfgang Doischer und Bernd Fischer vom Seniorenbeirat der Stadt Coburg.

Die Karte für Erwachsene kostet 9 Euro, Kinder bis zwölf Jahre und Inhaber des Coburg-Passes bezahlen 6 Euro. Im Preis enthalten sind eine Tasse Kaffee oder Kakao, ein Krapfen sowie Garderobe und Tischreservierung.

Karten sind ab sofort im Awo-Treff am Bürglaßschlösschen, Oberer Bürglaß 3, unter der Telefonnummer 09561/94415 erhältlich. Die Öffnungszeiten des Awo-Treffs sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 8 bis 18 Uhr sowie Mittwoch von 8 bis 13 Uhr. red