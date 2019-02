Karten für die Sitzung

Für die Prunksitzung der Ha-Ka-Ge am Samstag, 2. März, um 18.55 Uhr in der Saaletalhalle gibt es in der Druckerei Walz noch Restkarten im Vorverkauf. Das Programm bietet Bütten- und Tanzdarbietungen. Dieses Jahr wird die Ha-Ka-Ge von den Vereinen aus Schwärzelbach, Bad Neustadt, Gartenstadt und Gauaschach unterstützt. Mit dabei sind auch Akteure, die aus Fernsehsendungen bekannt sind. So treten die Turedancer aus Zellingen auf, die Deutsche Meister im Männerballett sind und 2018 bei Fastnacht in Franken zu sehen waren. red