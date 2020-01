Karten für die Prunksitzungen

Nachdem das Auraer Rathaus erfolgreich gestürmt wurde, geht das närrische Treiben am Freitag, 24. und Samstag, 25. Januar, mit den großen Prunksitzungen der Faschingsfreunde Aura weiter. Jeweils um 19.33 Uhr begrüßen Prinzenpaar, Elferrat, Garden und Büttenredner das närrische Publikum. Am 24. Januar dürfen die Faschingsfreunde Aura als Gastverein die Faschingsgemeinschaft aus Eußenheim begrüßen. Am 25. Januar ist die Faschingsgemeinschaft aus Schwärzelbach dabei. Einlass bei den Sitzungen ist um 18.33 Uhr. Der Kartenvorverkauf für die Prunksitzungen ist am Sonntag, 12. Januar, ab 14 Uhr in der Faschingshalle. Es können pro Person maximal 14 Karten erworben werden. Die Faschingshalle ist ab 11 Uhr geöffnet. Ab Montag, 13. Januar, wird der Vorverkauf täglich von Daniel Kaiser, Tel. 09704/ 603 160, durchgeführt. Auch an der Abendkasse können Karten, soweit noch vorhanden, erworben werden. sek