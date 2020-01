Karten für die Mundart-Rallye

Am Samstag, 28. März, veranstaltet der SV Rothhausen zusammen mit dem VfB Volkershausen, dem Schützenverein Oberlauringen und der Trachtenkapelle Theinfeld die bekannte Mundart-Rallye. Im Sportheim von Rothhausen und Volkershausen, im Schützenhaus Oberlauringen und im Musikheim Theinfeld treten Fredi Breunig mit "Kabarett aus dem Grabfeld" und Ines Procker "die Putzfraa vom Fasching in Veitshöchheim" auf. Auch Uli Kiesel, "der musikalische Bua aus der Rhön" und Wolfgang Voit mit "Mundart aus den Hassbergen" sind mit von der Partie. Einlass ist jeweils um 18 Uhr, los geht die Rallye an allen Veranstaltungsstätten um 19 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf beim Sportverein Rothhausen, Tel.: 09724/907 191, beim VfB Volkershausen, Tel. 09735/828 182, beim Schützenverein Oberlauringen, Tel.: 09724/2818 oder 2865 sowie bei der Trachtenkapelle Theinfeld, Tel.: 09724/2421 oder 2790. sek