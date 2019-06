Karten für den Mädelsabend

Mirja Regensburg kommt am Donnerstag, 19. September, mit ihrem Programm "Mädelsabend" ins Kongresshaus. In ihrem Programm zeigt Mirja die Verrücktheit des Lebens auf. Sie verzweifelt nicht oder scheitert, denn sie nimmt das Leben mit Humor. Egal ob Punkte in Flensburg, Punkte beim Essen oder Punkte beim Fußball - die vielseitige Künstlerin teilt ihre Erlebnisse mit dem Publikum, und das ist zum Schreien komisch. Mirja macht vor keinem Thema halt: eben wie bei einem richtigen Mädelsabend. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr. Ab sofort gibt es Tickets an allen bekannten VVK-Stellen unter anderem auch in der Geschäftsstelle des Coburger Tageblatts in der Hindenburgstraße 3a. Foto: Agentur Streckenbach