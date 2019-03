Karten für den "King" gewinnen

"Elvis" kommt in die Konzerthalle Bamberg! Und zwar als Musical am Montag, 8. April, um 20 Uhr. Die zweieinhalbstündige Show um den 1977 verstorbenen "King" ist seit Januar 2015 auf Tournee und wurde bereits von über 350 000 Zuschauern besucht. Für alle FT-Leser verlosen wir zwei mal zwei Eintrittskarten für die Veranstaltung. Wer gewinnen möchte, schickt einfach eine Mail mit Vor-, Nachname und Wohnort sowie dem Betreff "Elvis" bis zum 31. März an leserreporter@infranken.de. Die Gewinner werden informiert. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, in allen gängigen Vorverkaufssystemen, telefonisch unter der Hotline 0951/23837 oder unter www.kartenkiosk-bamberg.de. Foto: pr