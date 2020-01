Karten für den Ball der Karnevalsgesellschaft

Der 19. Ball der Ebensfelder Karnevalsgesellschaft (EKG) findet am Samstag, 15. Februar, statt. Beginn ist um 20.11 Uhr, Einlass um 19.30 Uhr. Karten gibt es ab sofort bei der Bäckerei Kreppel in Ebensfeld und an der Abendkasse. red