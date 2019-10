Bad Rodach vor 18 Stunden

Karten für das Herbstfest sichern

Der Vorverkauf für das Herbstfest der Roßfelder Musikanten in der Gerold-Strobel-Halle läuft. Karten gibt es in der Gästeinformation. Das Konzert findet am Samstag, 26. Oktober, ab 19.30 Uhr statt. re...