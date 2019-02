Karten für das Benefizkonzert

Am Dienstag, 26. März, findet ein Benefizkonzert mit dem Heeresmusikkorps Veitshöchheim in der Schondratalhalle in Schondra statt. Das Konzert wird zu Gunsten des Musikvereins Schondra und dessen 50-jährigem Bestehen veranstaltet. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Der Vorverkauf läuft ab Montag, 4. Februar, in der Bäckerei Vogler in Schondra sowie bei Christoph Büchner in Schondra. sek