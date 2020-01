Karten für Büttenabend

Für den Büttenabend der "Katzemicher Fosenöchter" am Freitag, 7. Februar, können noch Karten bei Martin Muth unter Tel.: 09734/622 30 10 vorbestellt werden. Interessierte holen die bestellten Karten am Sonntag, 26. Januar, zwischen 10 und 11.30 Uhr im Vereinsheim in Katzenbach ab und bezahlen diese bar. Die Termine der Büttenabende sind am Samstag, 1. Februar, am Freitag, 7. Februar und am Samstag, 8. Februar. Beginn ist jeweils um 19 Uhr. sek