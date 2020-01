Karten für Büttenabend gewinnen

Der FT verlost für den Büttenabend am morgigen Freitagabend in Steinwiesen 4x2-Eintrittskarten. Wer an dem Gewinnspiel teilnehmen möchte, muss nichts anderes tun, als eine E-Mail unter Angabe der Telefonnummer an redaktion.kronach@infranken.de mit dem Betreff "Büttenabend" zu schreiben. Unter allen Einsendungen werden schließlich die Karten verlost. Einsendeschluss ist der heutige Donnerstag um 18 Uhr. Die Gewinner werden am Freitagvormittag telefonisch benachrichtigt. red