Karten an drei weiteren Stellen

In der Rodachtalhalle findet am Sonntag, 10. November, 17 Uhr, das Event "1000 Herzen für das Rodachtal" statt. Mit dieser Veranstaltung unterstützt "1000 Herzen" Mitbürger im Rodachtal, die ohne eigenes Verschulden in Not geraten sind. Aufgrund der Nachfrage hat "1000 Herzen" drei weitere Vorverkaufsstellen eingerichtet. Ab Montag gibt es Karten auch beim Franken-Verlag Kronach, Rodacher Straße, 09261/3451; der Firma Horst Hofmann GmbH, Wallenfels, Bahnhofstraße, 09262/9650 sowie beim Markt Nordhalben, Rathaus, Kronacher Straße, 09267/914040. Ansonsten bei den bekannten Vorverkaufsstellen: Sparkasse Marktrodach, 09261/6600; Müller's Backhaus, Marktrodach, 09261/3595; "Fritzla" Beierkuhnlein, Steinwiesen, 09261/278 und natürlich bei "1000 Herzen", Telefonnummer 09261/3550. red