Karteln bei der Siedlergemeinschaft

Am Freitag, 14. September, findet im Festzelt der Siedlergemeinschaft Lichteneiche - erstmalig vor der Kerwa - ein Schafkopfrennen statt. Los geht's um 18 Uhr. Der Einsatz beträgt zehn Euro. Neben dem Hauptpreis in Höhe von 100 Euro gibt es Sachpreise zu gewinnen. Anmeldung bei Roland Amtmann, Telefon 09191/65495, oder an der Anmeldung direkt vor Ort. red