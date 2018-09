Der AMSC Hammelburg richtet am Wochenende 8. und 9. September die Bayerische Meisterschaft im Jugend-Kart-Slalom für den Bayerischen Motorsport Verband aus. Die besten fünf Teilnehmer aus den Bezirken haben sich für die Teilnahme in fünf Altersklassen qualifiziert. Somit werden insgesamt 175 Teilnehmer aus den sieben Regierungsbezirken erwartet, darunter sechs Teilnehmer des gastgebenden AMSC Hammelburg. Die Veranstaltung beginnt am Samstag um 8.30 Uhr und endet am Sonntag gegen 17 Uhr mit der Siegerehrung für die Altersklasse fünf. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Zufahrt zum Clubgelände am Heroldsberg wird über eine Ampelregelung geregelt. sek