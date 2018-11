Karriereberatung am Donnerstag im Biz

Am Donnerstag, 22. November, gibt es von 14 bis 18 Uhr die Möglichkeit einer Kurzberatung zum Thema "Berufliche Neuorientierung und Weiterbildung" im Berufsinformationszentrum (Biz), Mannlehenweg 27. Interessierte können sich direkt ohne Termin informieren. Üblicherweise kann man sich im Rahmen eines Beratungstermins bei der Agentur für Arbeit darüber informieren. Für den berühmten "ersten Schritt" könne jedoch bereits ein kurzes Gespräch hilfreich sein, so die Agentur für Arbeit Bamberg, die daher exklusiv die "Kurzberatung ohne Anmeldung" anbietet. Wer sich beruflich weiterbilden oder neu orientieren will, kann daher direkt mit einem Experten erste Fragen klären. red