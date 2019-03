Karpfenessen und Hauptversammlung

Am Dienstag, 19. März, fährt der VdK Burk zum Karpfenessen in das Gasthaus Fischer nach Willersdorf. Um 17 Uhr fährt der Bus am Feuerwehrhaus Burk ab und hält an den bekannten Haltestellen zum Zusteigen. Reservierungen nimmt Rosi Klinner (Telefon 09191/4393) entgegen. Auch weist der Ortsverband auf seine Hauptversammlung mit Ehrungen hin, die am Sonntag, 24. März, ab 15 Uhr im Burker Sportheim stattfindet. red