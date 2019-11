Rettern 29.10.2019

Karpfenessen des Vereins "Erheiterung"

Am Samstag, 9. November, veranstaltet der Forchheimer Verein "Erheiterung" ein Karpfenessen bei seinem Mitglied im Landgasthof in Rettern. Die Wanderer treffen sich um 15.30 Uhr am Annafest-Parkplatz,...