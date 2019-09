Karpfen-Radtour zum "Fisch-Jakob"

Wie im letzten Jahr radelt der Fahrradclub ADFC Forchheim zu einer Karpfen-Tour zum "Fisch-Jakob" nach Mühlhausen. Am Freitag, 20. September, ist um 10 Uhr Treffpunkt am Rathausbrunnen in Forchheim. Von Trailsdorf aus geht es nach Pommersfelden. Nach einer Kaffeepause geht's weiter nach Mühlhausen, wo Walter Jakob, Gründer des Aischtaler Karpfenzüchterverbandes, einen Einblick in die Karpfenzucht gibt. Seine Frau bewirtet die Radler mit Karpfen- oder Seefischgerichten. Der Rückweg führt über Zentbechhofen und Hallerndorf. Die 70 Kilometer lange Tour ist für trainierte Tourenradler geeignet. Auf nichtmotorisierte Radler wird Rücksicht genommen.