Karpfen frisch auf den Tisch

Der Heimatverein Kienfeld hatte am Sonntag volles Haus in zwei Etagen, als Gäste aus den umliegenden Dörfern zur traditionellen Fischpartie kamen. Rund 20 Vereinsmitglieder sind dabei jedes Jahr am letzten Sonntag im Januar im Vereinshaus im Einsatz. Frisch gestochene einheimische Karpfen kommen nach einem Aufenthalt bei Hermann Rippel (Foto) in der Vereinsküche direkt zum Tisch. Foto: Mark Oliva