Karl-Wagner-Stiftung verteilt 69 000 Euro

"Ein großes Dankeschön an Sie auch deshalb, weil ich als bayerische Gesundheits- und Pflegeministerin weiß, dass der Staat allein nicht alles leisten kann. Ohne Menschen wie Sie, die sich seit Jahren für Projekte, Institutionen und damit für Menschen in ihrer Umgebung einsetzen, wäre unser Land ein ganzes Stück ärmer." Dies betonte Staatsministerin Melanie Huml (CSU) bei der Spendenübergabe von 69 000 Euro, welche die Karl-Wagner-Stiftung aus Eschenbach-Eltmann an verschiedene Organisationen überreichte. Der Vorsitzende des Hospizvereins Bamberg, Konrad Göller, hieß dazu zahlreiche Gäste im Christine-Denzler-Labisch-Haus willkommen, allen voran Karl Wagner und Ute Seitz von der Karl-Wagner-Stiftung.

Anlass für die Gründung der Stiftung war ein familiärer Schicksalsschlag: Sohn Karl-Stefan kam als Frühgeburt auf die Welt und ist seitdem schwerstbehindert. Damit war die Nachkommenschaft für die Führung der Brauerei nicht gegeben gewesen und um ihren Fortbestand zu sichern, hat man sie dann in eine Stiftung überführt. Nun laufe das Unternehmen mit einem neuen Partner weiter. Der 16-jährige Sohn Karl-Stefan besucht derzeit die 11. Klasse des Förderzentrums in Schonungen. Die 69 000 Euro Fördergelder verteilten sich auf: Hospizverein Bamberg (10 000 Euro), Frühförderung Sehen Kulmbach (5000 Euro), Lebenshilfe Augsfeld (5000 Euro), Lebenshilfe Schonungen (30 000 Euro), Familie Arnold (9000 Euro), Kinderseelen e.V. Bamberg (10 000 Euro). gg