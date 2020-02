Karl Neudecker verabschiedete sich von der VdK-Spitze

Karl Neudecker, seit vierzig Jahren als Vorsitzender an der Spitze des VdK-Ortsverbands Sambach, gab bei den Neuwahlen den Stab an Johanna Müller weiter. "In Würdigung seiner großen Verdienste" wurde Neudecker von der Kreisvorsitzenden Erika Jäger zum Ehrenvorsitzenden des Ortsverbands ernannt. Jäger bezeichnete Neudecker als den "Motor" des Ortsverbands. 52 Jahre habe er dort in verschiedenen Ämtern Verantwortung getragen. Zudem sei Neudecker 20 Jahre lang auch im Kreisverband tätig gewesen. Mit ihm ging auch seine Ehefrau Klara, die seit 25 Jahren als Betreuerin im Ortsverband tätig war, in den "Ruhestand".

Bei den Neuwahlen fand sich in Johanna Müller eine neue Vorsitzende. Auch die übrigen Ämter des 101 Mitglieder zählenden Ortsverbands konnten besetzt werden: Anton Dresel wurde im Amt des Zweiten Vorsitzenden bestätigt.

Johanna Müller vereint künftig gleich drei Ämter: Neben der Vorsitzenden ist sie Schriftführerin sowie Frauenbeauftragte und Betreuerin. Hierbei wird sie von Renate Umbreit als Stellvertreterin unterstützt. Die Kasse des Ortsverbands führt weiterhin Heinz Lunz. Alfred Heimbach und Andreas Hofmann wurden als Beisitzer im Amt bestätigt.

Bei den weiteren Ehrungen zeichnete die Kreisvorsitzende Jäger aus dem Vorstand des Ortsverbands Alfred Heimbach und Heinz Lunz für je 20-jährige Mitarbeit, Klara Neudecker für 25 Jahre aus. Hedwig Waller wurde für 30 Jahre und Armin Seitz für 10 Jahre Treue zum VdK geehrt. Evi Seeger