Das KAB Bildungswerk Bamberg lädt zu der Veranstaltung "Karl Marx und sein Mehrwert" am Donnerstag, 26. September, um 19 Uhr ins Bistumshaus St. Otto, Heinrichsdamm 32, ein. Was fasziniert uns heute noch an ihm? Was an seinem Denken ist wichtig? Karl Marx - im Osten war er einst eine Art Nationalheiliger. Im Westen konnte er deshalb lange nicht unvoreingenommen gewürdigt werden. Doch mit dem Erstarken des neoliberalen Kapitalismus tritt auch Marx mit seiner Systemkritik wieder stärker in den Fokus des öffentlichen Interesses. Allen Unkenrufen zum Trotz scheint sein Anliegen noch lange nicht erledigt zu sein. Referent an dem Abend ist Manfred Böhm. Anmeldung bis 12. September beim KAB Bildungswerk Bamberg, Ludwigstraße 25, Telefon 0951/91691-16, kab-bildungswerk@kab-bamberg.de, sowie auf der Homepage www.bildungswerk.kab-bamberg.de. red