Karl Jürgen Schmölzing erfuhr eine besondere Ehrung

Eine besondere Ehrung gab es beim Liederkranz Seßlach. Über 31 Jahre war Karl Jürgen Schmölzing Chorleiter. Nun wurde er zum Ehrenmitglied und Ehrenchorleiter ernannt. Der 31-jährigen Tätigkeit als Chorleiter gebühre besondere Anerkennung, sagte Vorsitzender Heinrich Rost. Aus gesundheitlichen Gründen hatte Chorleiter Karl Jürgen Schmölzing zum Jahreswechsel sein Dirigat niedergelegt. Dafür wurde ihm nun mit den Auszeichnungen gedankt. Mit dem Lied "Hoch soll er leben" würdigten die Sänger seine Verdienste um das Chorwesen. Neuer Chorleiter ist Albert Kotschenreuther.

"Grüß Gott mit hellem Klang" - mit diesem Lied wurde die Hauptversammlung des Gesangvereins Liederkranz Seßlach im Siedlerheim eröffnet. Vorsitzender Heinrich Rost zeigte sich erfreut über die positive Mitgliederentwicklung. Derzeit seien 21 Sänger und 32 passive Mitglieder vermerkt. Er erinnerte an Auftritte des Chors bei der Matinee in Bischwind, am Liederabend, beim Pfarrfest oder beim Gänsplatzfest. Aber auch die Geselligkeit sei nicht zu kurz gekommen, sagte Rost. Im vergangenen Jahr seien 43 Singstunden abgehalten worden. Erfreulich sei, dass der Besuch dieser Singstunden deutlich besser geworden ist. Die "fleißigsten" Besucher seien Dietmar Kanzog, Heinrich Rost, Ernst Wiesner und Karl Jürgen Schmölzing gewesen. Neu gewählt wurde der Vorstand. Wolfgang Desombre