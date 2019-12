Karl-Heinz Birke engagiert sich seit 60 Jahren für die FFW

60 Jahre im Dienst am Nächsten - das hat Karl-Heinz Birke geleistet. Nun wird er für sein langjähriges Dabeisein von Bereitschaftsleiterin Katharina Wunder und Zweitem Bürgermeister Bruno Beierlorzer geehrt.

Birke war als Gruppenführer, von 1985 bis 2005 als stellvertretender Kolonnenführer bzw. Bereitschaftsleiter tätig. Lange Jahre agierte er als Atemschutzsanitäter bei der FFW Steinwiesen. Bei den neu eingeführten Sachgebieten übernahm er 2006 das Amt des Materialwarts und hatte dieses bis 2016 inne. Karl-Heinz Birke war immer da, wenn er gebraucht wurde. Brachte sich bei Arbeitseinsätzen und Kirchenparaden immer mit ein.

Weiter wurden geehrt: für 45 Jahre Albin Kotschenreuther, für 30 Jahre Katja Wich, für 25 Jahre Jochen Schubert, für zehn Jahre Michael Wunder und für fünf Jahre Nicole Krump und Tim Michel.

In ihrem Jahresrückblick führt Bereitschaftsleiterin Katharina Wunder zahlreiche Sanitätsdienste und Absicherungen sowie einige Übungen zusammen mit anderen Bereitschaften und den Feuerwehren auf. Einen großen Dienst hatte man mit der Betreuung des Feuerwehrfestes in Zeyern, das über drei Tage ging. Sie ging besonders auf das gelungene Gartenfest Anfang August ein. An zwei Tagen feierte man am Rotkreuz-Depot die "Lieder am Kreuz" und einen Familiennachmittag.

Kritisch merkte sie an, dass die Teilnahme an den Kirchenparaden immer mehr nachlasse. Man solle sich doch wieder mehr darauf besinnen, die Bereitschaft auch nach außen zu repräsentieren.

Vorausgegangen war dem offiziellen Teil eine Weihnachtsfeier. Gemeinsam sang man "Oh du Fröhliche" und Susanne Deuerling trug das lustige Gedicht "O du Fröhliche" vor. Kleine Geschenke an die Kinder verteilte Deuerling im Auftrag des Nikolaus. red