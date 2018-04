Karl-Friedrich Fehn tritt nach 45 Jahren als Bezirksvorsitzender zurück

Stehende Ovationen gab es für Karl-Friedrich Fehn (TC WR Coburg) beim 73. Bezirkstag des Tennisbezirks Oberfranken, der in der Dr.-Stammberger-Halle in Kulmbach stattfand. Nach 45 Jahren im Dienst des oberfränkischen Tennissports trat Fehn vom Amt des Bezirksvorsitzenden zurück.

Anlässlich dieses besonderen Moments waren sogar BTV-Präsident Helmut Schmidbauer und die stellvertretende BTV-Geschäftsführerin Mirjam Rief aus München angereist. Fehn blickte in seiner Rede auf die Anfänge seines Wirkens zurück, als es in Oberfranken gerade einmal 30 Tennisvereine gab. Heute sind es 168 mit 18 461 Mitgliedern. "Meine Mannschaft im Bezirksvorstand hat mich immer behütet, mir ist es gut im Bezirk gegangen. Es war schön, es war toll", sagte Fehn zum Abschied.

Fehn wurde 1940 in Bamberg geboren und lebte dort bis 1965. Nach seinem Abitur ging er in die Finanzverwaltung. Nach einer Versetzung nach Lichtenfels und später nach Coburg, lebt das einzige Ehrenmitglied des TC Weiß-Rot Coburg heute noch in der Vestestadt.

Sportlich kommt Fehn aus der Leichtathletik. Beim Domreiterstaffellauf war er viermal als Aktiver dabei. Viele Jahre war der begeisterte BMW-Motorradfahrer zudem immer wieder auf allen Bühnen des Landestheaters Coburg zu sehen.

Der Bayerische Landessportverband (BLSV) zeichnete Fehn 2010 mit der Goldenen Ehrennadel mit silbernem Lorbeerblatt aus. Vom BTV wurde das Gründungsmitglied der Schiedsrichterkommission 2000 mit der Goldenen Ehrennadel ausgezeichnet, die nur 15 Lebende tragen. 2008 erhielt Fehn zudem das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland für besondere Verdienste um Volk und Staat.



Robert Engel folgt auf Fehn

Zum Nachfolger des gebürtigen Bambergers wurde einstimmig Robert Engel (TSV Mönchröden), der bisherige stellvertretende Vorsitzende, gewählt. Neuer Stellvertreter ist Siegfried Scherbel (Coburger Turnerschaft), der auch weiterhin Vorstandsmitglied für Sport bleibt.

Als erste Amtshandlung schlug Engel vor, Fehn zum Bezirksehrenvorsitzenden zu wählen. Diesem Wunsch kam der Bezirkstag einstimmig nach. Die Bezirksmeisterschaften bei den Erwachsenen finden vom 27. bis zum 29. April beim TC Bamberg statt. Die Bezirksmeisterschaften im Jugendbereich steigen vom 18. bis 20. Mai beim TC Am Lerchenbühl Bayreuth. fw