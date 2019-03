Karin Manger nun Vorsitzende in Obertheres

Kontinuität hat bei den Vorstandsmitgliedern im Gartenbauverein Obertheres Tradition. Ganz offenbar gibt es aber vereinsintern Querelen, die im Hintergrund offenbar für rund 20 Vereinsaustritte gesorgt haben; auch hat ein Teil der Führungsmannschaft die Ämter niedergelegt. Das sind Vorsitzender Manfred Dohles, Schriftführerin Simone Kost sowie Kassenprüfer Rudi Firsching, ferner, aktuell, Kassiererin Elvira Schierling. Nicht anwesend waren in der Jahresversammlung die Beisitzer Edgar Hahn Eugen Schmich. Unterm Strich wurde deutlich, dass es persönliche Differenzen gibt.

Zweite Vorsitzende Karin Manger eröffnete die Sitzung; sie bezeichnete sich als Nachrückerin von Manfred Dohles und als kommissarische Vorsitzende. Ihr Mann, Beisitzer Jürgen Schmitt, zeigte den 32 Mitgliedern einen Bilder-Jahresrückblick. Unter anderem teilte er mit, dass der Verein das Umfeld des Bildstocks an der Straße nach Wülflingen neu gestaltete und dafür in der Versammlung des Kreisverbandes eine Prämie von 300 Euro erhalten wird.

Kassiererin Elvira Schierling wurde vorbildliche Arbeit bescheinigt, anschließend teilte sie mit, dass sie ihr Amt niederlege; die weitere Arbeit in der Vorstandschaft sei ihr unmöglich geworden. Bei der Diskussion hieß es, Manfred Dohles und Simone Kost seien im Herbst aus persönlichen Gründen zurückgetreten. Bei der Umsetzung von Ideen habe es Reibereien gegeben.

Mit Mehrheit gewählt

Letztendlich wurde der Vorstand entlastet. Es folgte eine Ergänzungswahl, da erst 2020 turnusgemäß Neuwahlen stattfinden. Karin Manger wurde mit 24 von 32 Stimmen zur Vorsitzenden gewählt, Anja Zink zur Zweiten Vorsitzenden. Jürgen Schmitt wurde als Schriftführer und Kassier gewählt. Auf den Einwand, dass Vorsitz und die Ämter des Kassiers und Schriftführers in der Hand eines Ehepaares lägen, erklärte Guntram Ulsamer vom Kreisverband, dass die Satzung nicht dagegen spreche. Für Rudi Firsching wurde Elvira Schierling zur Kassenprüferin gewählt. Karin Manger teilte mit, dass der Vertikutierer bei Jürgen Schmitt ausgeliehen werden könne und dass sich Manfred Eckart als neuer Maschinenwart zur Verfügung stellte. Karl-Heinz Ködel wurde für 15-jährige Mitgliedschaft ausgezeichnet.

Anja Zink kündigte an, wieder eine Kinder- und Jugendgruppe gründen zu wollen. "Die Kinder und Jugendlichen sollen wieder mehr in Kontakt mit der Natur treten und kreativ tätig werden können", sagte sie und teilte mit, dass sie mit der Gruppe die Hochbeete im Klosterkräutergarten bearbeiten wolle.

Guntram Ulsamer stellte das Programm des Kreisverbandes vor. Jürgen Schmitt gab einen Ausblick. So hatte Bürgermeister Matthias Schneider angefragt, ob der Verein nicht auf der Grünfläche am Arnoldsanwesen Blumenzwiebeln stecken und Blühstreifen an der Nordseite der Klostermauer und an der Südseite des Viehhofes anlegen könne. Auch das Dreieinigkeitsmarterl an der Sailershäuser Straße sei im Gespräch gewesen. Die Verlegung des Marterls auf die andere Seite der Straße lehnten die Anwesenden ab. Jürgen Schmitt berichtete weiter, dass die Verträge für die Streuobstwiese des Vereins verlängert werden müssten. Leider sei aus den Unterlagen nicht klar ersichtlich, welcher Baum welchem Paten gehöre. Geplant sei, eine kleine Samenbörse zu organisieren und einen Baumschnittkurs anzubieten. Am 9. April findet der Einsatz zum Binden des Grüns für den Osterbrunnen statt, am 25. Mai beteiligt sich der Verein am Festzug zum Jubiläum des Musikvereins Untertheres, bei der Kirchweih der Vereinsgemeinschaft vom 5. bis 8. Juli übernimmt der Verein Arbeiten, und am 15. August richtet er das Brunnenfest aus.