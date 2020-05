Karin Ellmer baut Brücken für Kreative

Doppeltes Jubiläum im ehemaligen Hofbrauhaus: Vor 20 Jahren errichtete die Coburger Wirtschaftsförderung (Wifög) dort eine zentrale Anlaufstelle für Kreative und ihre Auftraggeber: die Designwerkstatt. Anfangs war sie getreu ihrem Namen hauptsächlich etwas für Produkt- und Grafikdesigner. Später öffnete sie sich allen, die mit Kopf oder Hand schöpferisch tätig sind: Architekten, Spieleentwickler, Kleinkünstler, Veranstaltungstechniker, Kommunikations-, Werbeleute und weitere Vertreter der Kultur- und Kreativwirtschaft.

Beratung und Netzwerke

Die Designwerkstatt vermietet Büros, stellt ein Beratungsangebot auf die Beine und bringt die Branche in Messen, Werkstattgesprächen und anderen Veranstaltungen zusammen. Immer wieder holt sie spannende Menschen wie den Trend- und Zukunftsforscher Matthias Horx zu Vorträgen nach Coburg.

Ein Gesicht hat die Designwerkstatt auch. Der Name dazu ist Karin Ellmer. Ihr eigenes Jubiläum vor wenigen Wochen - 25 Jahre im Dienst der Wifög - bezeichnet sie als "eine Randnotiz". Von 1995 bis Ende 1999 hat Ellmer das Büromanagement des Coburger Technologiezentrums organisiert. Das war ihr persönlicher Aufgalopp für die spätere Leitung der Designwerkstatt. Diese Position übernahm sie am 1. Januar 2000 mit dem ersten Böllerschlag der Jahrtausendwende. Seitdem hat sie jedes Jahr ein Feuerwerk an Ideen, Maßnahmen und Aktionen abgebrannt.

Den kreativen Kräften in Stadt und Land - oft sind es Freiberufler - baut sie Brücken zur Wirtschaft. "Es gehört zu unseren zentralen Anliegen, die Kreativen der Region sichtbar zu machen", sagt Ellmer. Als Impulsgeberin fungierte sie auf vielen Gebieten. Dem Zukunftsthema Medizintechnik schaffte sie früh einen Platz in der Designwerkstatt. Auch der jährlich vergebene Preis für innovatives Design im Handwerk - "Seitensprünge" - ist ein Produkt ihrer Impulse und Ideen.

Engagement in Bundesverband

Ihr Engagement endet nicht an den Grenzen von Stadt und Land. Im Bundesverband Deutscher Innovations-, Technologie- und Gründerzentren leitet Ellmer die Arbeitsgruppe Kreativwirtschaft. red