Karin Einwag führt die Liste von Grünes Bamberg an

Die Mitglieder der Stadtratsfraktion Grünes Bamberg (vormals GAL) haben die Weichen für die Kommunalwahl 2020 gestellt und 44 Kandidaten für die Stadtratswahl am 15. März gewählt. Die Aufstellungsversammlung fand im Bootshaus statt.

"Wir werden mit unserer Liste neue Energie für Bamberg liefern", freut sich Jonas Glüsenkamp in der Pressemitteilung der Grünen und ergänzt: "Wir sind stolz, den Bambergern eine von Vielfalt geprägte Liste von Menschen präsentieren zu können, die alle gemeinsam ein Ziel verfolgen: Bambergs Politik transparenter, ökologischer und sozialer zu machen." Die Liste besteht zur Hälfte aus Frauen, das Durchschnittsalter der ersten zehn Platzierten beträgt 37 Jahre.

Grüne Spitzenkandidatin ist die in Bamberg-Ost lebende Lehrerin Karin Einwag, die in der Initiative "Rettet den Hauptsmoorwald" aktiv ist. Sie will sich für ökologische Fragen im Stadtrat starkmachen.

Es folgen auf Platz zwei der Volkswirt und grüne OB-Kandidat Jonas Glüsenkamp und auf Platz drei Tamara Pruchnow, frauen- und genderpolitische Sprecherin der Grünen Jugend Bayern. Platz vier belegt Christian Hader, Radentscheid Bamberg-Initiator und Vorsitzender des Bürgervereins Süd-West. Ulrike Sänger auf Platz fünf ist in der Ausbildung von Pflegefachkräften aktiv und wird sich für ein solidarisches Miteinander in Bamberg einsetzen. Auf Platz sechs tritt Andreas Eichenseher an, Kreisgeschäftsführer und Aktivist der Initiative Bambecher - für weniger Müll in Bamberg. Es folgen Vera Mamerow, die sich für einen nachhaltigen Tourismus einsetzen wird, auf Platz sieben und Stefan Kurz, beruflich als Kriminalhauptkommissar tätig, aus der Initative "Rettet den Hauptsmoorwald" auf Platz acht. Auf Platz neun bewirbt sich die Soziale Arbeit-Studentin und Grüne-Jugend-Bamberg-Sprecherin Leonie Pfadenhauer um ein Stadtratsmandat und auf Platz zehn kandidiert Michi Schmitt, der sich im Kontakt-Festival engagiert. Auf den weiteren Plätzen finden die Bamberger viele engagierte Menschen aus lokalen Initiativen wie Fridays For Future, Kontakt - das Kulturfestival, der IG Interessand und verschiedene Vereinsvorstände aus Verkehrs- und Umweltverbänden. Erneut kandidieren die derzeitigen Grünen-Stadträte Wolfgang Grader (12), Kiki Laaser (13), Ralf Dischinger (14), Andreas Reuss (28), Petra Friedrich (41) und die Grüne Landtagsabgeordnete Ursula Sowa (43). red