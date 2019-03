Karin Dörr zeigt "Blau im Quadrat"

Jeder Mensch empfindet beim Betrachten eines Bildes etwas anderes - diese Wahrnehmung möchte Karin Dörr nicht durch Bildtitel beeinflussen. "Blau empfinden wir als beruhigend, beim Betrachten des Himmels und der Meere spüren wir Weite und Entspannung. In unterschiedlichen Blautönen können wir Harmonie, Frieden, Distanz, Klarheit, Leichtigkeit wahrnehmen", sagt die Künstlerin. Das Quadrat gebe jedem Bild einen stabilen Rahmen und im Zusammenspiel mit Form, Farbe und Struktur entstehe eine ansprechende Verbindung. Die Künstlerin Karin Dörr wird ihre Ausstellung mit dem Titel "Blau im Quadrat" bis Freitag, 19. April, im Rathausfoyer in Neunkirchen am Brand präsentieren. Die Vernissage dazu findet statt am heutigen 1. April um 16 Uhr. Der Eintritt ist frei; Atelierbesuche sind nach Rücksprache möglich. Kontakt: Karin Dörr, Telefon 09134/997483, 0178/3373364. red