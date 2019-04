Karikaturen in Streitberg zu sehen

Arbeit ist das halbe Leben? Nach dem großen Zuspruch auf die Karikaturenausstellung "Ach Du lieber Gott!" 2017 zeigt das Seniorenzentrum "Martin Luther" in Streitberg erneut 60 Karikaturen bekannter Künstler. In Zusammenarbeit mit dem Erzbistum Bamberg kann die Ausstellung "Arbeit ist das halbe Leben? Karikaturen zu Mensch, Maschinen und Moneten" vom 18. April bis 28. Mai im Erdgeschoss des Streitberger Hauses der Diakonie Bamberg-Forchheim besichtigt werden. Themen wie Niedriglohn, psychische Belastungen, Mobbing, Rund-um-die-Uhr-Beanspruchung etc. scheinen immer wieder durch. Die Ausstellung kann täglich von 7 bis 20 Uhr besichtigt werden. Der Eintritt ist frei. Grafik: Helmut Jacek