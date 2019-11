Karibischer Wahlkampf

MArkus Klein Es ist kein Badehandtuch zur Reservierung einer Strandliege, was Ordnungsreferent Ralf Haupt da ausbreitet. Sondern der Stimmzettel zur Stadtratswahl 2020. Die Größenverhältnisse sind zwar ähnlich, und auch die Temperaturen im großzügig beheizten Spiegelsaal der Harmonie sind nahezu karibisch - auch ohne Piraten-Partei. Einen Platz zu reservieren ist allerdings nicht nötig: Die Stadträte kamen nach fünf Stunden Sitzung gehörig ins Schwitzen und fast die Hälfte hat den Platz bereits verlassen. Nach dem Umweltsenat am Vortag war es die zweite Mammut-Sitzung in Folge. Der Wahlkampf macht sich eben auf vielfältige Weise bemerkbar. Der Großteil der bis zu 557 möglichen Stadtratskandidaten auf der handtuchgroßen Liste wird bei der Wahl am 15. März baden gehen. Und viele amtierende Räte wie FT-Reporter würden die Zeit bis dahin wohl lieber auf einer Strandliege verbringen.