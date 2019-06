Der Beratungsstützpunkt "In der Heimat wohnen" lädt zum Karibik-Café ein. Am Mittwoch, 26. Juni, kann man ab 15 Uhr in der Viktor-von-Scheffel-Straße 10 das sonnige Wetter mit selbst gemachten Cocktails in gemütlicher Runde genießen. Alle Senioren aus der Umgebung sind dszu eingeladen. red