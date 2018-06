Karibik-Bar: Openair-Kino im Innenhof

Am Mittwoch, 27. Juni, startet das Open-Air-Kino im Innenhof der Galerie Ambiente. Gezeigt wird "Ein gutes Jahr" mit Russel Crowe in der Hauptrolle.

Zum Inhalt: Im Leben des arroganten Bankers Max Skinner dreht sich alles nur um den Profit, sogar in der abgebrühten Londoner Finanzwelt wird seine Skrupellosigkeit gefürchtet. Als er unerwartet das Weingut seines Onkels in Südfrankreich erbt,will er das unrentable Objekt natürlich gleich zu Geld machen. Doch kaum vor Ort, erliegt der eiskalte Geschäftsmann nicht nur dem Charme der provencalischen Lebensart, sondern auch den schönen Augen der Caféhaus-Besitzerin Fanny. Dieser Film ist ein wahres Fest für alle Sinne und passt deshalb so gut in die Café-Bar Karibik. Der Eintritt ist frei. Um Platzreservierung unter Telefon 09261/51361 wird gebeten. red