Karfreitagsandacht in St. Kilian

Die letzten sieben Worte Jesu am Kreuz beschäftigen nicht nur Theologen, sondern auch Dichter, Philosophen und Komponisten seit langer Zeit. Sieben Mal nach seiner Kreuzigung erhebt Jesus in den Evangelien des Neuen Testaments seine Stimme: Das erste Mal bittet er um Vergebung für seine Peiniger, das letzte Mal empfiehlt er, so heißt es bei Lukas, seinen Geist in die Hände seines Vaters. Die sogenannten "Sieben letzten Worte" haben Joseph Haydn 1785 zu einem einzigartigen Werk inspiriert, welches die Besucher in der Pfarrkirche St. Kilian Scheßlitz in einer Andacht am Karfreitag, 19. April, um 19 Uhr hören werden. Es spielt das Klepper-Quartett (ehemalige Bamberger Symphoniker). Der Eintritt ist frei. red