Beim nächsten Gesundheitsforum des VdK Haßberge in Haßfurt geht es um "Herzkranzgefäßverengung und Vorhofflimmern". Der Vortrag findet, wie der Sozialverband mitteilte, am Mittwoch, 13. November, statt. Als Referent konnte der Facharzt und Kardiologe Dr. Winfried Schorb gewonnen werden. Der Beginn ist um 15 Uhr in der VdK-Kreisgeschäftsstelle in Haßfurt (Torgraben 3). red