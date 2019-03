Kardinal ist zu Besuch

Ein prominenter Gast besucht in der Fastenzeit das Erzbistum Bamberg: Gregorio Kardinal Rosa Chávez (76) aus El Salvador wird als Botschafter der Misereor-Fastenaktion in Gemeinden Gottesdienste feiern, Schulen besuchen und Vorträge halten. Der Weihbischof von San Salvador ist Präsident der Caritas für Lateinamerika und die Karibik. 2017 wurde Chávez von Papst Franziskus in den Kardinalsstand erhoben. Chávez gilt als Friedensbotschafter auch über die Landesgrenzen hinaus, als Anwalt der Armen und besonders der Jugendlichen sowie als geduldiger Vermittler in Konflikten.

Folgende Möglichkeiten zu Begegnung und Gespräch mit Kardinal Rosa Chávez bestehen im Erzbistum Bamberg: 13. März, 18.30 Uhr, Lohndorf, Abendmesse in der Pfarrkirche Mariä Geburt, ca. 19.30 Uhr Vortrag im Pfarrheim; 14. März, 18.30 Uhr, Kronach, Abendmesse in der Klosterkirche, 19.15 Uhr Vortrag und Begegnung in der Kirche; 15. März, 17 Uhr, Rappoltengrün, Abendmesse in St. Michael; 18.30-22 Uhr, Teuschnitz, Jugendaktion zur Fastenaktion in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt; 16. März, Teuschnitz, 10 Uhr, Soli-Brotaktion auf dem Marktplatz; 16. März, Marktgraitz, Vorabendmesse in der Pfarrkirche Heiligste Drei Faltigkeit, ca. 19.30 Uhr Vortrag im Pfarrheim; 27. März, 10 Uhr, Teuschnitz, Festgottesdienst zur diözesanen Eröffnung der Misereor-Fastenaktion in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt, ca. 12 Uhr Fastenessen in der Grundschule (Schulstraße 3), anschließend Talks über das Beispielland El Salvador und die Situation von Jugendlichen, unter anderem mit Kardinal Chávez, Erzbischof Ludwig Schick und dem bayerischen Umwelt- und Verbraucherschutzminister Thorsten Glauber. red