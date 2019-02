Karate-Dojo Aischgrund ehrt erfolgreiche Kämpfer

Das Karate-Dojo Aischgrund feierte unlängst sein 40-jähriges Bestehen sowie erfolgreich absolvierte Gürtelprüfungen und ehrte langjährige Mitglieder des Vereines. Drei Prüflinge absolvierten die Dan-Prüfung mit bravourösem Erfolg: Michael Freiberg (2. Dan), Jürgen Zenk und Jürgen Glotz (beide 1. Dan).

Unter den Prüfern Gert Schlögl und Michael Freiberg legten außerdem zehn Karateka ihre Kyu-Prüfungen erfolgreich ab. Dies waren Henrik Jesberger (2. Kyu), Helena Schwägerl, Nadine Friedrich, Julia Friedrich und Nina Friedrich (jeweils 6. Kyu), Heike Friedrich und Benedikt Zinn (7. Kyu) sowie Eva Kohles, Max Schubert und Tobias Schubert (jeweils 8. und 9. Kyu). Bei einer kleinen Feier im Landgasthof Scheubel in Gremsdorf wurden die Prüflinge gebührend gelobt und langjährige Vereinsmitglieder geehrt: Jürgen Zenk (40 Jahre), Gert Schlögl (25 Jahre), Michael Freiberg (20 Jahre) und Sandra Beier (zehn Jahre).

Ab dem 8. Mai findet an acht Abenden ein Anfängerkurs jeweils mittwochs von 19 bis 20.30 Uhr in der Turnhalle der Grundschule Höchstadt-Süd (Graslitzer Straße 22) statt (nicht in den Pfingstferien). Die Kosten hierfür betragen 59 Euro. Um Anmeldung bis 3. Mai bei der Vorsitzenden Nadine Friedrich per E-Mail an Nadine@karatedojo-aischgrund.de wird gebeten. red